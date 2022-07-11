В Ленобласти военнослужащие ЗВО провели антитеррористические учения

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Готовность подразделений антитеррора проверили в соединениях и воинских частях Западного военного округа Ленобласти.
В Ленобласти военнослужащие ЗВО провели антитеррористические учения
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Об этом пишет агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Мероприятие провели в формате контрольных занятий и тренировок. Особое внимание на учениях уделили взаимодействию между подразделениями и дежурной сменой воинских частей.

В процессе учений также оценили техническое состояние средств охраны и наблюдения на объектах военной инфраструктуры.

Ранее, по сообщениям ФАН, отряд корветов Тихоокеанского флота принял участие в военных учениях, в ходе которых отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника.

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