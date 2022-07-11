Ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев в жару

Специалисты ветеринарных клиник рассказали, как в жару предупредить возникновение теплового удара у собак.

Как сообщает телеканал «360», собакам гораздо сложнее самостоятельно охладиться, чем людям. Не допустить перегрева сложно из-за того, что собаки не потеют.

Чтобы обезопасить собаку в жару, специалисты не рекомендуют оставлять животное на открытом солнце, в душной квартире или в перегретой машине. Также не стоит использовать глухие намордники и тёплые переноски, потому что у некоторых пород могут начаться проблемы с дыханием.

Ранее в беседе с каналом «Москва 24» ведущий ветеринарный врач Советской участковой лечебницы Екатерина Славущева рассказала, что сбалансированное питание поможет предотвратить развитие у питомца сердечно-сосудистых заболеваний.