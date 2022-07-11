Ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев в жару

Короткая ссылка
Специалисты ветеринарных клиник рассказали, как в жару предупредить возникновение теплового удара у собак.
Ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев в жару
  • Gettyimages.ru

Как сообщает телеканал «360», собакам гораздо сложнее самостоятельно охладиться, чем людям. Не допустить перегрева сложно из-за того, что собаки не потеют.

Чтобы обезопасить собаку в жару, специалисты не рекомендуют оставлять животное на открытом солнце, в душной квартире или в перегретой машине. Также не стоит использовать глухие намордники и тёплые переноски, потому что у некоторых пород могут начаться проблемы с дыханием.

Ранее в беседе с каналом «Москва 24» ведущий ветеринарный врач Советской участковой лечебницы Екатерина Славущева рассказала, что сбалансированное питание поможет предотвратить развитие у питомца сердечно-сосудистых заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить