Спасатель рассказал, как избежать жертв во время непогоды

Короткая ссылка
Заслуженный спасатель России Александр Курсаков, рассказал, что для того, чтобы избежать жертв во время непогоды — грозы, ветра и дождя, необходимо задействовать все способы оповещения граждан.
Спасатель рассказал, как избежать жертв во время непогоды
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Предугадать, где упадёт дерево, и предупредить об этом всех людей невозможно. У нас из-за урагана не включают громкоговорители, которые используют во время войны или учений по гражданской обороне. Без этого кто-то может получить предупреждение о непогоде, а кто-то может и не получить», — заявил Курсаков.

По его словам, для того чтобы снизить количество жертв во время плохой погоды, важно обучить россиян основам первой помощи.

Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на текущей неделе в Москве и области установится прохладная погода с максимальной температурой +24 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить