Спасатель рассказал, как избежать жертв во время непогоды

Заслуженный спасатель России Александр Курсаков, рассказал, что для того, чтобы избежать жертв во время непогоды — грозы, ветра и дождя, необходимо задействовать все способы оповещения граждан.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

«Предугадать, где упадёт дерево, и предупредить об этом всех людей невозможно. У нас из-за урагана не включают громкоговорители, которые используют во время войны или учений по гражданской обороне. Без этого кто-то может получить предупреждение о непогоде, а кто-то может и не получить», — заявил Курсаков.

По его словам, для того чтобы снизить количество жертв во время плохой погоды, важно обучить россиян основам первой помощи.

Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на текущей неделе в Москве и области установится прохладная погода с максимальной температурой +24 °С.