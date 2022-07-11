В Подмосковье атаман погиб во время тренировки казаков по спортивной рубке
Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погиб атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов.
Обвинение по части 1 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) предъявлено 64-летнему местному жителю.
По информации следствия, 10 июля в посёлке Северный в ходе тренировки по казачьей спортивной рубке обвиняемый разрубал полимерную бутылку, установленную на деревянной стойке, и не заметил приближающегося сзади мужчину. В результате он нанёс ему удар казачьей шашкой удар в грудь, последний скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал свою вину, он находится под подпиской о невыезде.