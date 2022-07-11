Глава Минздрава Мурашко: в ряде стран идёт подъём заболеваемости коронавирусом
- РИА Новости
- © Sputnik / Мурад Оруджев
Об этом он заявил во время поездки в Йошкар-Олу.
«Хочу отметить, что в ряде стран сегодня идёт подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказал министр.
Он отметил, что в целом по России ситуация с заболеваемостью пока спокойная. При этом Мурашко посоветовал позаботиться о своём здоровье, особенно лицам старше 65 лет. В частности, глава Минздрава рекомендовал пожилым людям пройти ревакцинацию через шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы, в том числе в Италии, Британии и Франции, обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшим числом госпитализаций.