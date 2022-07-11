Приложение «Моя Москва» установили более 620 тысяч человек в 2022 году
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По итогам первого полугодия самым востребованным сервисом остался просмотр информации об успеваемости и домашних заданиях ребёнка — более 3 млн обращений.
Кроме того, выросла популярность услуги передачи показаний счётчиков воды — 1,9 млн обращений.
Ранее НСН передавала, что в Москве на базе двух детских больниц запустят пилотный проект по ведению медицинских документов в цифровом виде.