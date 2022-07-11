В Подмосковье 188 детей-сирот получили жильё с начала года

В Московской области 188 детей-сирот получили жильё с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В планах на этот год обеспечить жильём свыше 840 детей-сирот. На эти цели из бюджета выделено более 3,6 млрд рублей», — уточнила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По её словам, квартиры сиротам предоставляются с ремонтом и со всеми удобствами. Жильё готово для проживания.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области увеличат одно из пособий на детей. Соответствующий законопроект одобрили на заседании регионального заксобрания.