Аналитики: россияне стали выбирать возвратные авиабилеты на 30% чаще
Рост спроса на 30—35% на возвратные билеты можно наблюдать во время новогодних выходных и других праздничных дней, пишет Life.ru.
Интерес к возвратным билетам заметно увеличивался и во время пандемии коронавируса, когда пользователи не были уверены в том, состоится их будущая поездка или нет.
Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.