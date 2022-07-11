Аналитики: россияне стали выбирать возвратные авиабилеты на 30% чаще

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», доля перелётов с возвратными билетами значительно увеличилась в период летних отпусков. Так, в июне 2022 года по сравнению с маем её рост составил 30%. В июле этот показатель также вырос на 30% и составил 16% от общего числа билетов.

Рост спроса на 30—35% на возвратные билеты можно наблюдать во время новогодних выходных и других праздничных дней, пишет Life.ru.

Интерес к возвратным билетам заметно увеличивался и во время пандемии коронавируса, когда пользователи не были уверены в том, состоится их будущая поездка или нет.

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.