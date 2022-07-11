Тренер Помазной дал совет желающим заняться единоборствами
«Единоборствам лучше обучаться под присмотром тренера. Чему можно научиться самостоятельно? Всего по книжкам не изучишь. Тренер — это обученный специалист. Но я считаю, что не столь важно обучение, как опыт, который можно перенять. И этот самый опыт есть у тренера, который преподаёт те или иные искусства», — сказал Помазной в интервью РИАМО.
В то же время он подчеркнул, что лучший вид единоборства — это умение общаться и урегулировать конфликт в рамках диалога.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа.