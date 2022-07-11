Тренер Помазной дал совет желающим заняться единоборствами

Спортивный тренер, руководитель проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, что единоборства стоит изучать под руководством наставника.

«Единоборствам лучше обучаться под присмотром тренера. Чему можно научиться самостоятельно? Всего по книжкам не изучишь. Тренер — это обученный специалист. Но я считаю, что не столь важно обучение, как опыт, который можно перенять. И этот самый опыт есть у тренера, который преподаёт те или иные искусства», — сказал Помазной в интервью РИАМО.

В то же время он подчеркнул, что лучший вид единоборства — это умение общаться и урегулировать конфликт в рамках диалога.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа.