Автоэксперт Ерёменко рассказал о дополнительных тратах при покупке иномарки за рубежом

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Эксперт по подбору авто Денис Ерёменко рассказал, с какими тратами придётся столкнуться при покупке подержанной иномарки за рубежом.
Автоэксперт Ерёменко рассказал о дополнительных тратах при покупке иномарки за рубежом
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом он привёл в пример вариант с покупкой подержанного Volkswagen Passat. По его словам, в хорошей комплектации в Германии такой автомобиль будет стоить от €18 тыс.

«Давайте возьмём самый стандартный объём, это два литра. На российской таможне за эту машину нужно будет заплатить €5,4 тыс. Таможня, соответственно, платится по курсу ЦБ в рублях на день таможенного оформления», — уточнил Ерёменко.

Как отметил эксперт, также необходимо будет заплатить около 100 тыс. рублей за коробку ГЛОНАСС, оборудование СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства), брокерские и сопутствующие услуги, комиссии банков.

Дополнительно оплачиваются услуги посредников.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.

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