Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве с 4 по 7 августа

Форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

Об этом сообщает ФАН.

В рамках форума запланировано более 100 деловых мероприятий и лекций.

«Форум «Путешествуй!» — это ещё одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в России, на которой встретятся регионы, инвесторы, эксперты и туристы», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сообщается, что с 29 июля по 7 августа также пройдёт Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY 2022.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут популярны в 2022 году.