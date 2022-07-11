Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве с 4 по 7 августа

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Форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.
Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт в Москве с 4 по 7 августа
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает ФАН.

В рамках форума запланировано более 100 деловых мероприятий и лекций.

«Форум «Путешествуй!» — это ещё одна площадка для открытого диалога о развитии туризма в России, на которой встретятся регионы, инвесторы, эксперты и туристы», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Сообщается, что с 29 июля по 7 августа также пройдёт Международный фестиваль караванинга и автотуризма F.I.C.C. INTERNATIONAL RALLY 2022.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут популярны в 2022 году.

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