Участниками Ночного забега в Москве стали около 7000 человек

В ночь на 10 июля в Москве прошёл Ночной забег, его участниками стали около 7 тыс. человек.

Первым среди мужчин стал Павел Адышкин, который пробежал 10 км за 28 минут 55 секунд.

Среди женщин первой финишировала Валерия Жандарёва, её результат — 33 минуты шесть секунд.

Маршрут проходил по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории спорткомплекса «Лужники».

Следующий московский старт Бегового сообщества — полумарафон «Лужники». Он запланирован на 21 августа.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.