Участниками Ночного забега в Москве стали около 7000 человек
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Первым среди мужчин стал Павел Адышкин, который пробежал 10 км за 28 минут 55 секунд.
Среди женщин первой финишировала Валерия Жандарёва, её результат — 33 минуты шесть секунд.
Маршрут проходил по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории спорткомплекса «Лужники».
Следующий московский старт Бегового сообщества — полумарафон «Лужники». Он запланирован на 21 августа.
Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.