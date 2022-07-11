Участниками Ночного забега в Москве стали около 7000 человек

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В ночь на 10 июля в Москве прошёл Ночной забег, его участниками стали около 7 тыс. человек.
Участниками Ночного забега в Москве стали около 7000 человек
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Первым среди мужчин стал Павел Адышкин, который пробежал 10 км за 28 минут 55 секунд.

Среди женщин первой финишировала Валерия Жандарёва, её результат — 33 минуты шесть секунд.

Маршрут проходил по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории спорткомплекса «Лужники».

Следующий московский старт Бегового сообщества — полумарафон «Лужники». Он запланирован на 21 августа.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.

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