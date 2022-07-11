В московском парке «Кусково» создадут скейт-парк и памп-трек

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В московском парке «Кусково» начались работы по обустройству скейт-парка и памп-трека в рамках реабилитации территории лесопарка.
В московском парке «Кусково» создадут скейт-парк и памп-трек
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает РИАМО.

Спортобъекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона «Фрезер». 

Отмечается, что памп-трек будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. Общая площадь объекта составит 2,7 тыс. кв. м, а общая протяжённость трассы — 335 м. 

Площадь скейт-парка составит 1,8 тыс. кв. м. 

Как ранее передавала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны завершить в 2022 году.

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