В московском парке «Кусково» создадут скейт-парк и памп-трек
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Об этом сообщает РИАМО.
Спортобъекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустыря недалеко от реконструируемого стадиона «Фрезер».
Отмечается, что памп-трек будет состоять из двух колец велотрассы в виде волн и контруклонов. Общая площадь объекта составит 2,7 тыс. кв. м, а общая протяжённость трассы — 335 м.
Площадь скейт-парка составит 1,8 тыс. кв. м.
Как ранее передавала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны завершить в 2022 году.