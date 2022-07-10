Высокий уровень террористической опасности продлён в ряде районов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25 июля.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий («жёлтый») уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», — написал он.

Вместе с этим высокий уровень опасности продлевается на объектах Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлили до 24 июля.