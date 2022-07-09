Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Он назвал отрадным тот факт, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, а также отметил, что её деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.

«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», — говорится в поздравлении главы государства.

Путин отметил, что Курбан-байрам несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.

Президент пожелал отмечающим праздник здоровья, успехов, счастья и благоденствия.