Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом и отметил их вклад в межнациональный мир
- РИА Новости
«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», — говорится в поздравлении главы государства.
Путин отметил, что Курбан-байрам несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия.
Президент пожелал отмечающим праздник здоровья, успехов, счастья и благоденствия.