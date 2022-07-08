В Башкирии открыли памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву

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В башкирском селе Верхнеяркеево открыли памятник лётчику-штурману, дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву.
В Башкирии открыли памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву
  • © пресс-служба администрации Илишевского района

Об этом сообщает «Российская газета».

«Имя нашего героя навеки вписано в историю России, в историю Башкортостана. Когда встаёт вопрос о наиболее выдающихся наших земляках, о наиболее достойных и прославленных сынах Башкортостана, именно это имя одним из первых всплывает в памяти у каждого», — заявил спикер Госсобрания республики Константин Толкачёв.

Как напомнил сын лётчика Евгений Гареев, во время Великой Отечественной войны его отец совершил 250 боевых вылетов.

«Сражался как настоящий герой, и хоть жизнь отмерила ему не так много лет, но они были насыщены подвигами, героическими событиями и просто хорошими днями. Он вырастил сыновей, оставил после себя большой след. Будучи председателем Башкирского обкома ДОСААФ, вывел эту организацию в одну из передовых в стране», — добавил Гареев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

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