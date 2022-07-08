Путин наградил орденами Мужества сотрудников RT Владимира Баталина и Виктора Мирошникова

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников RT Владимира Баталина и Виктора Мирошникова.
Путин наградил орденами Мужества сотрудников RT Владимира Баталина и Виктора Мирошникова
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что сотрудники RT отмечены госнаградами за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

В Донбассе они работали в самых горячих точках и сняли огромное количество материала, выходившего на телеканале RT и в соцсетях.

В мае Баталин и Мирошник попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике. Обстрел произошёл, когда съёмочная группа останавливалась на заправке. Виктор и Владимир получили осколочные ранения. 

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