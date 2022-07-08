В Подмосковье ликвидировали почти 150 несанкционированных свалок

В Московской области на землях поселений было выявлено 205 несанкционированных свалок, сообщили в Главном управлении содержания территорий региона.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общий объём отходов на этих свалках превысил 11 тыс. куб. м. Из всех выявленных объектов ликвидировали 149.

«По фактам сброса отходов вне отведённых мест вынесено 187 штрафов на сумму 1 млн 96 тыс. рублей (шесть юридических, 23 должностных и 158 физических лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Также было вынесено 29 предостережений.

Ранее progorod43 сообщал о ликвидации 176 нелегальных свалок в Кировской области.