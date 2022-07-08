В Объединении автопассажирских перевозчиков рассказали о направлениях для автобусного туризма

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Директор НКО «Объединение автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова рассказала о направлениях для автобусного туризма.
В Объединении автопассажирских перевозчиков рассказали о направлениях для автобусного туризма
  • © РИА Новости / Илья Горбунов

«В этом году больше всего запросов на автобусные туры в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Такого интереса к нашему Кавказу не наблюдалось, наверное, никогда. Пик, расцвет Кавказа пришёлся на этот год», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в случае с центральными регионами России популярностью пользуются Санкт-Петербург и Казань.

«Проявляется интерес и к Карелии, но Кавказ — это самое модное направление этого сезона», — добавила Ракулова.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.

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