В Объединении автопассажирских перевозчиков рассказали о направлениях для автобусного туризма
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«В этом году больше всего запросов на автобусные туры в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Такого интереса к нашему Кавказу не наблюдалось, наверное, никогда. Пик, расцвет Кавказа пришёлся на этот год», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, в случае с центральными регионами России популярностью пользуются Санкт-Петербург и Казань.
«Проявляется интерес и к Карелии, но Кавказ — это самое модное направление этого сезона», — добавила Ракулова.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с Nation News рассказал, куда смогут выехать на отдых россияне на машине и какие туристические направления будут пользоваться популярностью в 2022 году.