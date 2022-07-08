В ОНФ отметили возросший уровень финансовой грамотности населения России

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Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева выразила мнение, что уровень финансовой грамотности россиян повысился за последнее время.
В ОНФ отметили возросший уровень финансовой грамотности населения России
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  • © Tom Werner

Тему обсудили в ходе круглого стола «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия», пишут «Известия».

«60% граждан по итогу года говорят уверенное «нет» мошенникам… В целом люди стали более грамотными (финансово. — RT)», — сказала Лазарева.

По её словам, Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Самым популярным способом мошенничества является телефонный звонок — это 50% всех получаемых жалоб.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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