В ОНФ отметили возросший уровень финансовой грамотности населения России

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева выразила мнение, что уровень финансовой грамотности россиян повысился за последнее время.

Тему обсудили в ходе круглого стола «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия», пишут «Известия».

«60% граждан по итогу года говорят уверенное «нет» мошенникам… В целом люди стали более грамотными (финансово. — RT)», — сказала Лазарева.

По её словам, Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Самым популярным способом мошенничества является телефонный звонок — это 50% всех получаемых жалоб.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.