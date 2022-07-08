Специалист по недвижимости Полякова прокомментировала ситуацию с долгосрочной арендой жилья

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова прокомментировала ситуацию с долгосрочной арендой жилья.

«Усреднённые арендные ставки меняются совсем незначительно, коррекция стоимости происходит в индивидуальном порядке, по результатам торга. Арендаторы настаивают на скидках от 10%, собственники стараются держать цены и очень неохотно соглашаются на дисконт. В среднем он составляет 5—10%. З5% собственников вовсе не рассматривают никакое снижение цены», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её мнению, в июле стоимость аренды останется на прежнем уровне, а в августе ожидается незначительное повышение цен вслед за традиционным осенним ростом спроса.

Как добавила Полякова, в настоящее время у арендаторов большой выбор, так как спрос в пять раз ниже предложения.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.