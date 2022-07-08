В Щукинском парке установили беседки в историческом стиле

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В Щукинском парке установили беседки, созданные по индивидуальному проекту на основе старых фотографий сооружений середины XX века.
В Щукинском парке установили беседки в историческом стиле
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  • © Комплекс городского хозяйства Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова замруководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.

«Беседки установили в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского, почти на прежних, полюбившихся посетителям местах», — заявил он.

При строительстве беседок, которые выполнены в форме восьмигранника, использовали лиственницу. Высота каждой беседки составляет почти 4 м, внутри них скоро установят удобные скамейки и столы.

Ранее «Реальное время» сообщило, что на забег «Ночная Казань» 16 июля зарегистрировались более 1,2 тыс. участников.

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