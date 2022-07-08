В Щукинском парке установили беседки в историческом стиле

В Щукинском парке установили беседки, созданные по индивидуальному проекту на основе старых фотографий сооружений середины XX века.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова замруководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова.

«Беседки установили в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского, почти на прежних, полюбившихся посетителям местах», — заявил он.

При строительстве беседок, которые выполнены в форме восьмигранника, использовали лиственницу. Высота каждой беседки составляет почти 4 м, внутри них скоро установят удобные скамейки и столы.

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