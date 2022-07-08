В Якутии рассказали об увеличении турпотока в 2022 году

Якутию за первые три месяца 2022 года посетили более 40 тыс. человек — на 12 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Только за январь — март поток туристов увеличился на 43%. За первый квартал туристические маршруты Якутии посетили 40,4 тыс. человек, в прошлом году за это время туристов было 28,2 тыс. человек», — отметил министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды.

По его словам, в 2019 году Якутию в общем посетили более 200 тыс. туристов, в 2020-м — 114,5 тыс., в 2021-м — 190,5 тыс.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.