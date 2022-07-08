Зоопсихолог Волков назвал симптомы теплового удара у собак

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Зоопсихолог Мирослав Волков перечислил основные симптомы теплового удара у домашних животных.
Зоопсихолог Волков назвал симптомы теплового удара у собак
  • Gettyimages.ru

«Основные симптомы — угнетение, отказ от еды и питья, плохое самочувствие, отсутствие игровой активности, покраснение или побледнение слизистых», — сообщил он в разговоре с сайтом Pravda.Ru.

«Маленьким, особенно короткошёрстным, собакам нужна лёгкая одежда, чтобы прямые солнечные лучи не вызывали солнечного ожога. Гулять желательно в утреннее и вечернее время, когда не самый солнцепёк. На прогулку можно брать с собой воду», — посоветовал Волков.

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