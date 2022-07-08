Аналитики: в России спрос на вентиляторы вырос почти на 80% в июне

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Согласно данным онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру», в России за первый месяц лета спрос на вентиляторы вырос на 78%. В то же время спрос на кондиционеры снизился на 14%.
Аналитики: в России спрос на вентиляторы вырос почти на 80% в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Reshetnikov / EyeEm

Об этом пишет Life.ru.

Чаще всего вентиляторы покупали в Ростове-на-Дону (312%), Омске (175%), Новосибирске (98%), Петербурге (83%), Москве (80%) и Волгограде (41%).

Кондиционеры чаще всего приобретали жители Волгограда (29%) и Новосибирска (14%).

«Мы видим, что жители России этим летом активно покупают вентиляторы. Здесь может быть несколько причин: и цена, и мобильность... Вентиляторы проще устанавливать и можно поставить в любое помещение», — объяснил сложившуюся ситуацию руководитель пресс-службы онлайн-гипермаркета Сергей Денисенко.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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