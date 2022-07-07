РЭО подвёл итоги арт-школы экологии в Крыму

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Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги арт-школы экологии в Крыму.
РЭО подвёл итоги арт-школы экологии в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На площадке арт-кластера «Таврида» эксперты отрасли, представители общественных движений и молодые профессионалы обсуждали вопросы экологии, формулировали актуальные задачи.

«Экоактивизм, и в частности экологическое добровольчество, действительно привлекает молодых ребят. Согласно проведённому нами опросу, всё больше для молодых людей приобретает важность благоприятная экологическая обстановка, они хотят сделать природу лучше и чище своими руками. Отсюда растёт запрос на экодобровольчество», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Итогом образовательного заезда стала постановка «В движении».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.

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