Психолог Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте

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Психолог Кристина Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте.
Психолог Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте
  • Gettyimages.ru

«При знакомстве в 20 лет это, как правило, игра гормонов, в 30 лет — то же самое. Только ещё прибавляется то, что мужчина будет выбирать себе какую-то тайную женщину либо женщину на один раз. Потому что у него могут уже быть семья и дети», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По её словам, после 40 лет можно говорить больше об эмоциональном сближении, а после 50 — о том, чтобы скоротать старость вместе.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.

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