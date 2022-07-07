Психолог Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте

Психолог Кристина Хабарова рассказала, как знакомятся люди в разном возрасте.

«При знакомстве в 20 лет это, как правило, игра гормонов, в 30 лет — то же самое. Только ещё прибавляется то, что мужчина будет выбирать себе какую-то тайную женщину либо женщину на один раз. Потому что у него могут уже быть семья и дети», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По её словам, после 40 лет можно говорить больше об эмоциональном сближении, а после 50 — о том, чтобы скоротать старость вместе.

Ранее коуч и психолог Юрий Мурадян в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о навыках, которыми нужно обладать современному человеку.