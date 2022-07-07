Подмосковье приняло более 10 млн туристов с начала года

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Московская область приняла более 10 млн туристов с начала года.
Подмосковье приняло более 10 млн туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«С начала года Подмосковье посетило свыше 10 млн туристов. И это значимый для региона показатель. С мая в гостиницах и отелях наблюдается большой ажиотаж на заселение. Все они заполнены более чем на 85%. При этом большим спросом пользуется бронирование коттеджей для отдыха», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, в майские праздники регион принял около 3 млн человек.

«Самые популярные места среди отдыхающих — Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Клин, парк «Патриот» в Кубинке. За весь летний сезон мы ожидаем почти 8 млн туристов», — добавила Каклюгина.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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