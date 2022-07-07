В Севастополе уничтожили 120 боевых припасов времён Великой Отечественной войны

Сотрудники МЧС России уничтожили 120 боеприпасов времён Великой Отечественной войны, найденных в севастопольской бухте Гильзовая и на суше в разных местах региона.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Севастополю.

«Весь арсенал был уничтожен на полигоне МЧС России путём контролируемого подрыва. Одновременно с ними были ликвидированы также 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных на суше в разных местах севастопольского региона», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подъём и обезвреживание боеприпасов, в ходе которых задействовали 11 человек, четыре спецавтомобиля, одно плавсредство и два беспилотных летательных аппарата для мониторинга обстановки с воздуха, произвёл Специализированный отряд главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа сообщил, что в Балтийском море прошли учения морской авиации и подразделений специального назначения Балтфлота.