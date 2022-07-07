Депутат Кобылкин высказался об аналоге Greenpeace

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Глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о фонде «Компас» — российском аналоге Greenpeace.
Депутат Кобылкин высказался об аналоге Greenpeace
  • РИА Новости

«Очень важно понять — это не замена Greenpeace, а аналог Greenpeace. Greenpeace создан давно, и дело не в его западном происхождении. Хотя и в этом тоже. Мне просто немного обидно за наших экспертов, посвятивших экологии жизнь. Они нуждаются в поддержке, заботе, и нехорошо, что они ищут заработок на другой стороне», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

Как отметил Кобылкин, принимая сложившуюся ситуацию во внимание, было принято решение собрать отечественных специалистов, представителей науки вокруг экологической проблематики.

«Они будут сопровождать нашу народную программу, будет блок, связанный с экопросвещением, — это тоже поручение президента, это играет важную роль в воспитании подрастающего поколения», — заключил депутат.

Ранее российский боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с телеканалом «360» объяснил, для чего необходимо запретить на Байкале продажу пластиковой посуды и пакетов.

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