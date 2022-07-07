Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что санкции не повлияли на работу столичного транспорта

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что санкции западных стран, введённые в отношении России, не повлияли на работу транспортной системы столицы.
Заммэра Москвы Ликсутов заявил, что санкции не повлияли на работу столичного транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

«Наши партнёры, компании российского транспортного машиностроения, ускоренными темпами переходят на компоненты, в первую очередь российские, которые многие из них уже заменили. И поэтому какой-то существенной остановки в поставках в текущем году даже нет», — рассказал Ликсутов.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.

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