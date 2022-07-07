Песков заявил, что у Путина пока нет планов уходить в отпуск

Президент России Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент продолжает пока работать. Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, собирается ли президент отдохнуть в связи с завершением весенней сессии в Госдуме и Совете Федерации.

Представитель Кремля добавил, что «если какие-то деньки удастся урвать», то об этом своевременно проинформируют.

«Но пока таких планов нет», — добавил Песков.

В начале сентября прошлого года пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха Владимира Путина в Сибири. Сообщалось, что по окончании рабочей поездки в Приморье и Амурскую область глава государства провёл в Сибири краткий отпуск в несколько дней. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для главы государства это «обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».