Число пассажиров на транспорте Москвы выросло на 800 тысяч с начала года

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За январь — июнь 2022 года число пассажиров на транспорте Москвы выросло на 800 тыс., заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Число пассажиров на транспорте Москвы выросло на 800 тысяч с начала года
  • РИА Новости

«Это говорит о том, что мобильность, количество передвижений в городе растёт, экономическая жизнь развивается, потому что транспорт сейчас — один из главных показателей того, насколько меняется город, насколько москвичи стали больше передвигаться, ездить на работу, ездить в какие-то места отдыха и развлечений», — цитирует Ликсутова сайт «Москва 24».

По его словам, количество поездок в места отдыха, в том числе на ВДНХ и в парк Горького, выросло на 18%.

«Увеличилось почти на 8% количество поездок москвичей к местам работы: это и Москва-Сити, и крупные офисные центры в районе улицы Новой Басманной, где находится офис РЖД», — добавил Ликсутов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области совершили более 4,2 млн поездок на автобусных маршрутах до аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово с начала 2022 года.

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