Матвиенко выразила надежду на отмену к осени всех антикоронавирусных ограничений в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что к осени все антикоронавирусные ограничения в России будут отменены полностью.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Осторожность здесь не лишняя. Поэтому кое-какие минимальные ограничения всё-таки пока остаются», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим политик выразила надежду на то, что «к началу осенней сессии мы окончательно, в Совете Федерации в том числе, снимем все ограничения, включая специальные меры по тестированию, пропуска и всё остальное».

Ранее Минздрав России рекомендовал региональным властям до 10 июля обеспечить поэтапный перевод пациентов из медицинских организаций, перепрофилированных для лечения больных коронавирусом, в медучреждения, оказывающие помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.

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