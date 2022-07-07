Матвиенко выразила надежду на отмену к осени всех антикоронавирусных ограничений в России
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Осторожность здесь не лишняя. Поэтому кое-какие минимальные ограничения всё-таки пока остаются», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим политик выразила надежду на то, что «к началу осенней сессии мы окончательно, в Совете Федерации в том числе, снимем все ограничения, включая специальные меры по тестированию, пропуска и всё остальное».
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