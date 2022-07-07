«Крыминформ»: военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря

Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Лымаря подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее следователи завели дела против трёх подчинённых Лымаря.

«Возбуждены уголовные дела по 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) статьям. Находятся сейчас под следствием», — заявил источник телеканалу «Крым 24».

Лымарь был назначен военкомом Крыма в 2020 году, до этого занимал аналогичный пост в Астраханской области.