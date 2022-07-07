«Крыминформ»: военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
Лымаря подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее следователи завели дела против трёх подчинённых Лымаря.
«Возбуждены уголовные дела по 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) статьям. Находятся сейчас под следствием», — заявил источник телеканалу «Крым 24».
Лымарь был назначен военкомом Крыма в 2020 году, до этого занимал аналогичный пост в Астраханской области.