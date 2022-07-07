«Крыминформ»: военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря

Короткая ссылка
Военная контрразведка Южного военного округа проводит обыски у военкома Крыма Юрия Лымаря.
«Крыминформ»: военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Лымаря подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее следователи завели дела против трёх подчинённых Лымаря.

«Возбуждены уголовные дела по 290 (получение взятки) и 291 (дача взятки) статьям. Находятся сейчас под следствием», — заявил источник телеканалу «Крым 24».

Лымарь был назначен военкомом Крыма в 2020 году, до этого занимал аналогичный пост в Астраханской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить