Бочкарёв: завершены работы по строительству павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке завершены работы по строительству павильона «Ластоногие», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: завершены работы по строительству павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке
  • © пресс-служба Стройкомплекса

«В павильоне площадью почти 6 тыс. кв. м созданы все необходимые условия для круглогодичного содержания редких морских обитателей», — сообщил Бочкарёв.

В трёхэтажном комплексе оборудованы бассейны с помещениями для морских животных, в том числе белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей.

«Благодаря современным технологиям на территории павильона создана максимально приближённая к природе среда обитания. Для посетителей открыты билетные кассы, сувенирные магазины и кафе», — сказал заммэра.

В павильоне также будет работать образовательный центр для проведения культурно-образовательных мероприятий.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что павильон является сложным объектом с инженерной точки зрения, поэтому инспекторы вели тщательный надзор с привлечением специалистов Центра экспертиз на всех этапах строительства.

По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания проектной документации.

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