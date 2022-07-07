Опрос показал, как россияне оценивают качество своего вождения
- Gettyimages.ru
Как пишет «Газета.Ru», результаты исследования разнятся в зависимости от возраста опрошенных: те, кому больше 45 лет, убеждены, что в их детстве водители были лучше, а опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет уверены в обратном.
Также из опроса следует, что для 36% респондентов примером хорошего автомобилиста в детстве был отец. Почти для каждого десятого таким примером была мать.
Наряду с этим участники исследования полагают, что со временем они стали водить лучше представителей старшего поколения. Так, почти 40% считают, что они стали более уверенными за рулём, около 30% — более ответственными.
Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.