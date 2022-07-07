Опрос: каждый второй житель России верит в любовь с первого взгляда

Результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob, показали, что каждый второй житель России верит в любовь с первого взгляда.

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Как сообщается, в 2012 году в любовь с первого взгляда верили семь из десяти опрошенных.

Сегодня же в неё верит 51% респондентов, причём мужчины склонны к таким чувствам чаще, чем женщины — 55% против 44% соответственно.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы от одного до двух часов и более.