Опрос: каждый второй житель России верит в любовь с первого взгляда

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Результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob, показали, что каждый второй житель России верит в любовь с первого взгляда.
Опрос: каждый второй житель России верит в любовь с первого взгляда
  • Gettyimages.ru

Результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».

Как сообщается, в 2012 году в любовь с первого взгляда верили семь из десяти опрошенных.

Сегодня же в неё верит 51% респондентов, причём мужчины склонны к таким чувствам чаще, чем женщины — 55% против 44% соответственно.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Яндекс.Аренды» сообщили, что около 69% жителей Москвы тратят на дорогу до места работы или учёбы от одного до двух часов и более.

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