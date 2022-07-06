Суд в Москве арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблениях в МВД

Басманный суд Москвы арестовал всех подозреваемых по делу о злоупотреблениях в МВД Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, последним суд вынес решение об аресте начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова.

Заседания прошли в закрытом режиме.

Ранее суд арестовал помощника главы МВД Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, также арестован генерал-майор в отставке, экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.