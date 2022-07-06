В Тамбовской области рассказали о работе по благоустройству общественных территорий

В Тамбовской области рассказали о работе по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Благоустройство территорий — один из самых частых вопросов, с которыми обращаются ко мне жители. В год 85-летия Тамбовской области эта работа приобретает особое значение. Поэтому важно провести её качественно и до наступления холодов, чтобы уже этим летом можно было отдыхать в новых парках и скверах, оценить удобство благоустроенных дворов», — заявил врио главы администрации региона Максим Егоров.

В частности, много работ запланировано в рамках реконструкции набережной реки Цны в Тамбове. Проект предварительной стоимостью 5 млрд рублей будет финансироваться из бюджета и в порядке частно-государственного партнёрства.

В рамках программы «Дворы Тамбовщины» на обновление общественных территорий в семи городах направлено 500 млн рублей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.