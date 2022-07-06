Специалист по недвижимости Дымова рассказала о динамике цен на жильё в центре Москвы

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Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала о динамике цен на жильё в центре Москвы.
Специалист по недвижимости Дымова рассказала о динамике цен на жильё в центре Москвы
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что высокобюджетное жильё в ЦАО подешевело на 14,4% по итогам II квартала 2022 года, а в ЗАО — на 2,8%.

«В этих округах наиболее высокий процент собственников оценивает стоимость своих объектов, привязываясь к сумме в долларах или евро, и здесь же максимальное число дорогих объектов элитного и премиального классов. За счёт существенного укрепления курса рубля стоимость таких лотов скорректировалась», — отметила эксперт.

Средневзвешенная цена квадратного метра в ЦАО по итогам II квартала составила 812,7 тыс. рублей, в ЗАО — 480 тыс. рублей.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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