Эксперт по туризму Бандурин рассказал, как рассчитать бюджет на отпуск

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Эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал, как рассчитать бюджет на отпуск.
Эксперт по туризму Бандурин рассказал, как рассчитать бюджет на отпуск
  • Gettyimages.ru

«Бюджет состоит из трёх компонентов. Во-первых, транспорт. Если едем на машине, то смотрим, сколько понадобится денег на топливо. Если по железной дороге, то билеты туда-обратно. Если это отдых на Чёрном или Каспийском морях, то сейчас узкое место — это транспортная доступность. Потому что самолёты летают только в Сочи, Адлер», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам эксперта, второй компонент — проживание. Как отметил Бандурин, одни путешественники ничего не бронируют и ищут жильё у местных жителей, а есть и дорогие гостиницы, где останавливаются те, кто может себе это позволить.

«Большинство у нас отдыхают за 3—5 тыс. в сутки», — уточнил эксперт.

Третьим компонентом он назвал питание. Бандурин считает, что нужно планировать примерно 1 тыс. рублей в сутки на человека.

«Это без ресторанов, просто нормальная столовая. Столовая лучше ресторана тем, что у неё большая проходимость и постоянно свежие продукты. Но лучше питаться по рекомендации», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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