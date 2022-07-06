На турпортале Подмосковья появилась возможность забронировать гостиницу

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На туристическом портале Московской области появилась возможность забронировать гостиницу, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
На турпортале Подмосковья появилась возможность забронировать гостиницу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Наш портал стал ещё удобнее, а его возможности шире. Теперь прямо на портале жителям и гостям региона доступно бронирование глэмпингов и отелей. Всё просто и удобно. Можно не только визуально оценить место, оставить отзыв и оценку, но и проложить интересный маршрут до нужной точки, захватив на пути всё самое интересное», — сказала Каклюгина.

По её словам, новая опция удобна и самим отелям, и тем, кто планирует забронировать номер.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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