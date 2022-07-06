Риелтор Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья

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Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в регионе.
Риелтор Саяпин прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости Подмосковья
  • РИА Новости

«По сравнению с летом прошлого года объём продаж на рынке недвижимости снизился раза в три. Цена упала уже процентов на 15—20 от начала лета, и мы прогнозируем дальнейшее снижение», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, стабильный спрос сохранился только на самые бюджетные дачи, до 2 млн рублей.

Как добавил Саяпин, в будущем ситуация будет зависеть от геополитической обстановки.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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