Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию с ценами на машины

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию с ценами на машины.
Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию с ценами на машины
  • РИА Новости

«В июне было продано машин больше, чем в мае, но говорить о том, что машины подешевеют, я бы не стал. Дилеры понимают, что в ближайшее время будут активны на рынке только АвтоВАЗ и китайцы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, цены начнут снижаться только при условии, если будут автомобили.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.

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