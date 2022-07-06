Автоэксперт Кадаков прокомментировал ситуацию с ценами на машины

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

«В июне было продано машин больше, чем в мае, но говорить о том, что машины подешевеют, я бы не стал. Дилеры понимают, что в ближайшее время будут активны на рынке только АвтоВАЗ и китайцы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, цены начнут снижаться только при условии, если будут автомобили.

Ранее в беседе с Inforeactor автоэксперт Дмитрий Попов объяснил популярность машин китайских марок.