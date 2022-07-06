В Казани возбудили уголовное дело об истязании 10-летней девочки её матерью

Прокуратура Казани возбудила уголовное дело об истязании несовершеннолетней в отношении её родной матери и отчима.

РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК России. Материалы переданы в СКР. Также организована проверка информации об издевательствах матери над 10-летней дочерью, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. «Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования», — указали в прокуратуре. Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Волгоградской области возбудили дело по факту истязания мачехой восьмилетней девочки.