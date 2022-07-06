В Казани возбудили уголовное дело об истязании 10-летней девочки её матерью
- РИА Новости
Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК России. Материалы переданы в СКР.
Также организована проверка информации об издевательствах матери над 10-летней дочерью, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
«Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования», — указали в прокуратуре.
Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Волгоградской области возбудили дело по факту истязания мачехой восьмилетней девочки.