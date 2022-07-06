В Казани возбудили уголовное дело об истязании 10-летней девочки её матерью

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Прокуратура Казани возбудила уголовное дело об истязании несовершеннолетней в отношении её родной матери и отчима.
В Казани возбудили уголовное дело об истязании 10-летней девочки её матерью
  • РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК России. Материалы переданы в СКР.

Также организована проверка информации об издевательствах матери над 10-летней дочерью, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования», — указали в прокуратуре.

Расследование взято на контроль в аппарате надзорного ведомства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Волгоградской области возбудили дело по факту истязания мачехой восьмилетней девочки.

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