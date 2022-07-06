Инвестор Сидоров дал советы туристам по оплате товаров и услуг за рубежом

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров дал советы туристам по оплате товаров и услуг за рубежом.

«Прежде чем планировать поездку, стоит узнать не только какие страны, но и какие банки в этих странах обслуживают российские карты «Мир». Если поездка планируется не очень длительная, то стоит заранее снять с карты наличные и именно этими средствами распоряжаться за границей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в случае более длительной поездки можно пойти в местный банк, оформить заявление на открытие карты международной системы и положить наличные на счёт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.