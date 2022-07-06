Инвестор Сидоров дал советы туристам по оплате товаров и услуг за рубежом

Короткая ссылка
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров дал советы туристам по оплате товаров и услуг за рубежом.
Инвестор Сидоров дал советы туристам по оплате товаров и услуг за рубежом
  • РИА Новости

«Прежде чем планировать поездку, стоит узнать не только какие страны, но и какие банки в этих странах обслуживают российские карты «Мир». Если поездка планируется не очень длительная, то стоит заранее снять с карты наличные и именно этими средствами распоряжаться за границей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в случае более длительной поездки можно пойти в местный банк, оформить заявление на открытие карты международной системы и положить наличные на счёт.

Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить