Юрист Уткин рассказал, как российские туристы могут оплачивать товары за рубежом

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Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, как российские туристы могут расплачиваться за товары и услуги за рубежом.
Юрист Уткин рассказал, как российские туристы могут оплачивать товары за рубежом
  • РИА Новости

«В некоторых странах, например в Турции или Египте, можно поменять рубли на местную валюту уже в стране. К тому же местные торговцы иногда принимают рубли к оплате по своему курсу, который ничего общего не имеет с курсом на российской бирже», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, некоторые страны могут предложить оплату российскими картами на счета, открытые в России.

«При этом подойдёт не только карта МИР, но и любая другая, а перевод можно сделать через мобильное приложение, он будет считаться как внутрироссийский», — уточнил Уткин.

По его словам, иностранные продавцы уже адаптировались и научились создавать условия для того, чтобы россияне смогли оплатить товар с минимальными для себя потерями.

Ранее в беседе с НСН вице-президент объединения «Опора России», генеральный директор компании «Конструктор путешествий» Алексей Кожевников высказался об идее создания круглогодичного курорта на Каспийском море.

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