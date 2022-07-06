В Удмуртии на частной территории нашли два снаряда времён гражданской войны

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Житель деревни Сизево (Удмуртия) нашёл на своём участке два 37-мм артиллерийских снаряда, предположительно, времён гражданской войны.
В Удмуртии на частной территории нашли два снаряда времён гражданской войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Отмечается, что мужчина обнаружил боеприпасы во время работ у себя на участке.

Прибывшие на место взрывотехники с соблюдением требований безопасности перевезли боеприпасы на полигон, где уничтожили их.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.

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