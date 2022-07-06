В Удмуртии на частной территории нашли два снаряда времён гражданской войны
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Отмечается, что мужчина обнаружил боеприпасы во время работ у себя на участке.
Прибывшие на место взрывотехники с соблюдением требований безопасности перевезли боеприпасы на полигон, где уничтожили их.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.