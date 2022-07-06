В Петербурге знаком «За особые успехи в обучении» наградили почти 3 тысячи выпускников

В Санкт-Петербурге почётный знак «За особые успехи в обучении» вручили 2890 выпускникам.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на главу городского комитета по образованию Наталию Путиловскую.

Эту награду вручают выпускникам, занявшим призовое место во Всероссийской олимпиаде школьников по учебным предметам.

«Мы с гордостью можем сказать, что у нас большое количество выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» или «За особые успехи в обучении». Общее количество ребят, получивших такую награду, 2890 человек. Из них 146 получили две награды», — заявила Путиловская.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования, проведённого Российским государственным социальным университетом, согласно которым большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе.